Kalinin sa vyhýba mobilizácii a skrýva sa tam, kde ho Putin nenájde: Spoveď Rusa, ktorý nesúhlasí s vojnou

Keď ruský prezident Vladimir Putin ohlásil vlani v septembri čiastočnú mobilizáciu, trvalo to Adamovi Kalininovi (čo nie je jeho pravé meno) týždeň, kým dospel k rozhodnutiu, že najlepšie, čo môže urobiť, je presťahovať sa do lesa.

Špecialista v odbore IT bol od začiatku proti vojne, dostal pokutu a strávil dva týždne vo väzbe za to, že na múr svojho bytového domu vylepil plagát s nápisom "Nie vojne". Keď teda Rusko oznámilo, že povoláva 300.000 mužov, aby pomohli zvrátiť vývoj konfliktu, ktorý prehrávalo, Kalinin nechcel riskovať, že ho pošlú do prvej línie zabíjať Ukrajincov, píše stanica BBC News na svojom webe.

Na rozdiel od státisícov iných však nechcel opustiť krajinu. Držali ho tam tri veci: priatelia, finančné obmedzenia a obavy z opustenia toho, čo pozná. "Odchod by bol zložitý krok z mojej komfortnej zóny," povedal BBC Kalinin, ktorý sa narodil pred zhruba tromi desaťročiami. "Ani tu to nie je úplne pohodlné, avšak z psychologického hľadiska by bolo naozaj ťažké odísť," dodal. A tak sa rozhodol k nezvyčajnému kroku: Rozlúčil sa s manželkou a vydal sa do lesa, kde už takmer štyri mesiace žije v stane.