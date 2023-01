Zaútočia Rusi na Ukrajinu z Bieloruska? Američania prezradili, kedy by sa tak mohlo stať

Nový ruský útok na Ukrajinu z Bieloruska nie je v tejto chvíli príliš pravdepodobný, očakávať sa dá skôr na jeseň.

Vo svojom pravidelnom hodnotení vojny na Ukrajine to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý tak usudzuje na základe aktivít ruských vojsk v Bielorusku. Bielorusko, ktoré je najbližším spojencom Moskvy, síce nevyslalo svojich vojakov do vojny proti Ukrajine, ale poskytlo Rusku k útoku proti susednej krajine svoje územie a letisko. Ukrajina musí chrániť svoju severnú hranicu v obave, že by sa mohol zopakovať ruský útok z Bieloruska na Kyjev zo začiatku invázie.

Ruské sily, ktoré sú v súčasnosti rozmiestnené v Bielorusku, prechádzajú výcvikovou rotáciou a presúvajú sa do bojov na východnej Ukrajine, uviedli americkí analytici. Tí zároveň nepozorujú žiadne náznaky, že by ruské sily v Bielorusku mali veliteľské a riadiace štruktúry potrebné pre útok proti Ukrajine v zime alebo na jar tohto roka, pred ktorým Ukrajina varovala na konci roka 2022.