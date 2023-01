Europoslanci žiadajú, aby vojnové zločiny na Ukrajine súdil nový tribunál: Zodpovednosti by neunikol ani Putin

Vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas ruskej invázie na Ukrajinu by mal súdiť osobitný tribunál, ktorý by na tento účel zriadilo medzinárodné spoločenstvo.

V utorkovej debate na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu to presadzovali europoslanci. Tí na podporu zriadenia špeciálneho súdu vyzvali aj Európsku komisiu, ktorá zatiaľ zaujala zdržanlivejší postoj a skúma, akým spôsobom by medzinárodná justícia mala zločiny stíhať.

"Skôr, než v debatách o osobitnom tribunáli získame potrebnú medzinárodnú zhodu a podporu, by sme mohli uvažovať o zriadení vyšetrovacieho orgánu," povedal na úvod rozpravy eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Podľa neho by nový úrad medzinárodného žalobcu mohol byť potrebným prvým krokom, ako zabrániť beztrestnosti páchateľov vojnových zločinov, pretože by zhromažďoval a uchovával dôkazy potrebné pre prípadné budúce súdne procesy.

Europoslanci zo všetkých veľkých frakcií vznik tribunálu jednoznačne podporili a presadzovali prevažne variant zriadenia nového orgánu, ktorý by mohol súdiť aj zločin agresie. Z neho môžu byť obžalovaní aj politickí vodcovia štátu, ktorí napadnutí cudzej krajiny v rozpore s medzinárodným právom nariadili, čo by sa v tomto prípade týkalo aj ruského prezidenta Vladimira Putina a ďalších predstaviteľov ruskej vlády a armády.

"Medzinárodný trestný súd (ICC) nemôže súdiť zločin vojnovej agresie, preto potrebujeme osobitný tribunál, aby pred spravodlivosťou stáli lídri zodpovední za rozhodnutie napadnúť Ukrajinu," povedal litovský europoslanec z ľudoveckej frakcie EPP Andrius Kubilius. "Putin musí kvôli agresii niesť zodpovednosť... Ak jej ujde, potom sme sklamali," uviedol rumunský zákonodarca Dragoș Tudorache z liberálnej frakcie Obnova Európy (Renew Europe).

ICC v Haagu môže súdiť vojnové zločiny, Rusko ani Ukrajina ale teraz nepatria medzi krajiny, ktoré sa zaviazali verdikty tohto súdu rešpektovať. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vlani v novembri povedala, že exekutíva Únie chce presadiť zriadenie osobitného tribunálu a že je pre neho kľúčová podpora Valného zhromaždenia OSN. Bezpečnostná rada by takýto orgán nepodporila, pretože Rusko v nej má právo veta.