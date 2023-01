Šéf CIA minulý rok varoval Zelenského: Scenár, ktorému prezident nechcel veriť, sa naplnil

Spojené štáty mesiac pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu varovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred hrozbou atentátu z Ruska.

O plánoch Moskvy ho osobne v Kyjeve informoval šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns, píše v dnes vydanej knihe o fungovaní Bieleho domu pod americkým prezidentom Bidenom novinár Chris Whipple. Informoval o tom server Business Insider.

Zelenskyj vlani v januári odmietal, že by Rusi plánovali ničím nevyprovokovanú plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu, a naznačoval, že verejné varovania amerických rozviedok vyvolávajú "paniku" a majú negatívny dopad na ukrajinskú ekonomiku, píše Whipple v dnes knihe The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House (Životný boj: Vo vnútri Bieleho domu Joea Bidena).

Je pritom nezvyčajné, aby Spojené štáty takto verejne hovorili o zisteniach spravodajských služieb, čo podľa neho naznačuje, že si bol Washington svojím vyhodnotením ruských zámerov úplne istý.

"Burns musel prísť a oboznámiť (Zelenského) s realitou," píše novinár s tým, že šéfa CIA o to požiadal priamo Biden. Povedal mu tiež, aby Zelenskému ukázal podrobné ruské plány na jeho zavraždenie. "To Zelenského okamžite zaujalo; správa ho zaskočila a vytriezvel," uvádza Whipple, ktorý svoju knihu spísal na základe rozhovorov s činiteľmi Bieleho domu.