Bielorusi a Rusi spustili spoločné cvičenie letectva: Opozícia hovorí o znepokojivej teórii

V Bielorusku sa začalo vopred ohlásené spoločné cvičenie ruského a bieloruského letectva, ktoré potrvá do 1. februára.

V pondelok o tom podľa agentúry TASS informovalo ministerstvo obrany v Minsku. Bieloruský generál Pavel Muravejko z Bezpečnostnej rady štátu v nedeľu vyhlásil, že manévre majú "výlučne obranný charakter".

Bielorusko je najbližším spojencom Moskvy. Svojich vojakov síce do vojny na Ukrajine neposlalo, ale poskytlo Rusku k útoku proti susednej krajine svoje územie a letisko.

Bieloruské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že letci budú cvičiť letecký prieskum, spoločné stráženie vzdušného priestoru pozdĺž štátnej hranice, výsadky taktických výsadkových jednotiek alebo dodávky nákladu a evakuáciu ranených.

Do cvičenia sa majú zapojiť všetky letecké základne a vojenské priestory v Bielorusku. V nedeľu z Ruska do Bieloruska priletelo osem bojových lietadiel - štyri stíhačky Su-30 a štyri bombardéry Su-34; sprievod tvorili tri transportné stroje An-12 a jeden An-26, uviedla na sociálnej sieti bieloruská skupina Hajun, monitorujúca pohyby ruských vojsk. Pripomenula, že pred týždňom do Bieloruska priletelo 12 ruských vrtuľníkov.

Vlani v októbri sa prezidenti oboch krajín Alexander Lukašenko a Vladimir Putin dohodli na vytvorení spoločného regionálneho zoskupenia vojsk. Minulý mesiac Putin navštívil Minsk. Opozícia a nezávislé médiá špekulovali, či Putin prinúti Lukašenka k priamemu zapojeniu Bieloruska do vojny proti Ukrajine. Kremeľ podobné úvahy odmietol.