Oleksij Reznikov: Ukrajina sa de facto stala členom Aliancie

Ukrajina sa de facto stala členom Severoatlantickej aliancie, povedal stanici BBC ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov.

Západné štáty sa podľa neho už prestávajú obávať, že ich podpora Ukrajiny bude zo strany Ruska vnímaná ako eskalácia a povedie k vyostreniu vojny na Ukrajine. Reznikov vyjadril nádej, že Kyjev nakoniec získa od Západu pokročilé zbrane, ktoré žiada, vrátane systémov s dostrelom 300 kilometrov.

"Ukrajina ako krajina a ukrajinské ozbrojené sily sa stali členom NATO. De facto, nie de jure. Pretože máme zbrane a tiež vedomosti, ako ich použiť," povedal Reznikov. Odmietol pritom, že jeho výrok by mohol byť vnímaný ako kontroverzný. "Prečo kontroverzné? Je to pravda, je to fakt. Som si istý, že v blízkej budúcnosti sa staneme členom NATO de jure, "uviedol.