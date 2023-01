Káčer nad agresívny Ruskom nemá zľutovanie: Prehrávajú! V tomto treba pokračovať

V sankciách proti Rusku treba pokračovať, kým bude predstavovať hrozbu pre demokratickú Európu.

Pre TASR to uviedol dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer. "V sankciách treba pokračovať nielen dovtedy, kým Ukrajina bude slobodná, ale dokiaľ Rusko bude predstavovať hrozbu demokratickej Európe. To zrejme nebude krátkodobý proces, musíme byť pripravení aj na eventualitu akejsi novej železnej opony," povedal. Slovensko podľa neho musí urobiť všetko preto, aby bolo na správnej strane.

Sankcie sa podľa neho ešte môžu sprísniť. "Môžu to byť ďalšie ekonomické sankcie, môže to byť embargo na ďalšie osoby, môže to byť ďalšie zmrazenie aktív Ruska, ale v prvom rade ekonomická blokáda takého typu, aby Rusko nemohlo disponovať technológiami, ktoré mu umožňujú vyrábať smrtiace zbrane, alebo disponovať technológiami, ktoré by mohli ďalej živiť tento konflikt," priblížil Káčer.

Dôležité je tiež podľa neho dôsledné odrezanie sa od akýchkoľvek zvyškov ekonomickej závislosti od Ruska. "To znamená kompletne diverzifikovať zdroje ropy, plynu a jadrovej energie. Rusko v tomto musí ostať izolované," spresnil. Dodal, že Slovensko by mohlo byť do jedného až dvoch rokov nezávislé v akýchkoľvek strategických zdrojoch.