Štvrtina Nemcov považuje zbrojnú podporu Ukrajiny za prehnanú: Rozdiel medzi západom a východom je veľký

Len štvrtina Nemcov je presvedčená o tom, že by spolková republika mala zosilniť zbrojnú podporu Ukrajiny, ukázal prieskum pre verejnoprávnu televíziu ARD. Prakticky rovnaká časť Nemcov (26 percent) považuje už súčasnú úroveň podpory za prehnanú, 41 percent potom za primeranú.

Berlín vo štvrtok oznámil, že Kyjevu poskytne bojové vozidlá pechoty Marder a batériu protivzdušnej obrany Patriot. Nemecká ponuka niekoľkých desiatok Marderov a systému Patriot, ktorý chce šéf nemeckého letectva odovzdať čo najrýchlejšie, je pre Berlín podľa pozorovateľov zásadným obratom vo vojenskej pomoci Ukrajine.

Kyjev o Marder opakovane žiadal, nemecký kancelár Olaf Scholz ale doteraz také dodávky odmietal. Zdôvodňoval to tým, že spolková republika bude v pomoci vždy postupovať v súlade so spojencami, aby predišla priamemu konfliktu s Moskvou.

Obavy, ktoré vojna vyvolaná Ruskom prináša, zrkadlí aj prieskum verejnej mienky pre ARD. Práve tento konflikt označuje 24 percent Nemcov za otázku, ktorej sa politici musia najprv venovať. S 19 percentami nasleduje energetická politika, so 17 ochrana životného prostredia a boj so zmenami klímy a so 14 percentami inflácie.

O tom, že vojna na Ukrajine skončí tento rok, je presvedčených 32 percent opýtaných, 58 percent z nich si to nemyslí. Pokiaľ ide o podporu Ukrajiny dodávkami zbraní, ukázal prieskum uskutočnený ešte pred oznámením o dodávke Marderov znateľné rozdiely medzi západom a východom spolkovej republiky. Na západe terajšiu úroveň dodávok za prehnanú považuje 23 percent ľudí, v krajinách bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) percent 40.