Boris a Polina úprimne o tom, čo nastalo v Rusku po mobilizácii: Toto by Putin nikdy neprezdil

Boris začal prvýkrát v živote užívať antidepresíva vlani na konci februára, krátko po tom, ako ruské tanky vošli cez hranice na Ukrajinu.

33-ročný vedúci inžinier moskovskej stavebnej firmy dokázal prekonať závažnú psychickú krízu počas pandémie covidu-19 bez toho, aby navštívil lekára alebo užíval nejaké prášky. No tentoraz zistil, že už si sám poradiť nedokáže, napísal spravodajský server The Moscow Times.

"Akonáhle začala vojna, uvedomil som si, že moja rodina bude musieť emigrovať a že nás čaká veľa ťažkostí," povedal Boris, ktorý si želal zostať v anonymite. "Ak by som sa snažil všetko vyriešiť a pritom sa nepostaral sám o seba, skončilo by to zle," dodal.

Podľa odborníkov na duševné zdravie a pacientov, s ktorými hovorili novinári webu The Moscow Times, vojna na Ukrajine a "čiastočná" mobilizácia, ktorú vlani na jeseň vyhlásili ruské úrady, prispeli k zhoršeniu duševného zdravia v krajine. Rusko sa zároveň potýka s rozsiahlym nedostatkom liekov spôsobeným vojnou, čo núti ľudí vynakladať extrémne úsilie, aby potrebné medikamenty získali.