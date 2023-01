Ukrajina prosí OSN: Mierové jednotky musia prísť do záporožskej elektrárne

Ukrajina chce prítomnosť mierových jednotiek OSN v Záporožskej atómovej elektrárni (ZAES) aj bez dohody s Ruskom, pričom by tam zaviedli bezpečnostnú zónu.

Oznámil to šéf ukrajinskej štátnej spoločnosti pre jadrovú energiu Enerhoatom Petro Kotin. TASR informuje podľa tlačovej agentúry Reuters. Ukrajina vyzýva na vyslanie mierových jednotiek OSN do elektrárne už od septembra. Rusko obsadilo ZAES na juhu Ukrajiny krátko po začiatku invázie 24. februára.

ZAES je najväčšia atómová elektráreň v Európe a je častým terčom ostreľovania a výpadkov elektriny, čo zvyšuje obavy z jadrovej katastrofy. Z ostreľovania sa Ukrajina a Rusko obviňujú navzájom. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi dúfal, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou o bezpečnej zóne sprostredkuje do januára.

Kotin povedal, že neexistencia takejto dohody znamená, že Bezpečnostná rada OSN, kde je Rusko stálym členom, by mala mierové jednotky vyslať. "Problém je, že na úrovni MAAE neexistuje riešenie," vyhlásil Kotin pre Reuters v utorok v online rozhovore zo svojho úradu v Kyjeve. "Proces sa nehýbe dopredu. Navrhujeme, aby sa tento problém posunul na ďalšiu úroveň," dodal.

Vyhliadky sú však neisté. Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN môže vetovať akúkoľvek rezolúciu o mierových jednotkách. Kotin však poukázal na to, že o takomto správaní Moskvy by sa aspoň dozvedela verejnosť. Doplnil, že mierové sily by boli spôsobom, ako ukončiť kontrolu Ruska nad elektrárňou. Neexistencia bezpečnostnej zóny však môže skomplikovať určenie oblasti pod dohľadom mierových jednotiek, čo by ich vystavovalo nebezpečenstvu.

Ruský prezident Vladimir Putin vlani v októbri vydal dekrét, ktorým presunul správu elektrárne od Enerhoatomu pod ruskú spoločnosť Rosatom. Podľa Kyjeva sa tento krok rovná krádeži. Ukrajinskí predstavitelia majú v stredu na internom stretnutí diskutovať o spôsobe, ako predložiť záležitosť mierových jednotiek na rokovanie Bezpečnostnej rady OSN.