Zelenskyj predpovedá, o čo sa môžu Rusi pokúsiť: Rozhodné slová o vytrvaní a maximálnom treste

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že ruskí okupanti by mohli v tomto roku vykonať ešte ďalší rozsiahly útok s cieľom prinútiť Ukrajincov, aby privítali Nový rok v tme. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

Zelenskyj sa tak vyjadril vo svojom pravidelnom nočnom príhovore. „V tomto roku zostávajú ešte dva dni. Nepriateľ sa možno ešte znovu pokúsi prinútiť nás osláviť Nový rok v tme. Možno okupanti plánujú, aby sme trpeli pod ďalšími útokmi na naše mestá. Bez ohľadu na ich plán, my o sebe vieme jednu vec - my vytrváme. Určite. My ich vyženieme. Nepochybne. A budú čeliť trestu za túto strašnú vojnu. Maximálnemu trestu,“ ubezpečil.

Situácia na fronte zostala podľa Zelenského počas uplynulých 24 hodín bez väčších zmien. Najintenzívnejšie boje sú v Bachmute, Soledare a pozdĺž celej kontaktnej línie v Doneckej oblasti.

Prezident tiež poznamenal, že Rusi sa nevzdali šialenej myšlienky získať „do Nového roka“ celú Doneckú oblasť.