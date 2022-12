Neuveríte, čo spravili ruskí manželia: To by Putin zúril! Dôchodcovia skončili v putách

V stredu o tom informovala webová stránka britskej spravodajskej televízie Sky News. Muža (70) zachytila kamera pri tom, ako sa pokúša podpáliť budovu, kde sídli odvodová komisia, ale podarilo sa mu založiť len malý požiar, potom už prišla polícia.

Penzista polial benzínom handru a položil ju na okenný rám na budove. Následne handru podpálil. Nakrútené zábery údajne urobila mužova manželka (76). Plamene boli rýchlo uhasené a nikto neutrpel zranenia. Oboch seniorov polícia krátko nato zadržala.

Even the quickly arrived patrol car didn't stop this Russian grandfather from doing what is right: an arson of the military enlistment office in his Podolsk city near Moscow, Russia. pic.twitter.com/HcgMveWaSK