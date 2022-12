Európa a Rusko sa doťahujú o ďalšiu surovinu: Čo spôsobí Putinova stopka rope?!

Má ešte Putin vôbec nejaké páky? Ceny plynu aj ropy na trhoch sa po problémoch počas posledných mesiacov upokojili a vykurovacia sezóna zatiaľ v Európe prebieha bez problémov.

Ruský prezident Vladimir Putin (70), ktorý rozpútal zbytočnú vojnu na Ukrajine, pristúpil najnovšie k odvete po sankciách, ktoré na neho vyspelé krajiny uvalili. Tá je však podľa expertov skôr na papieri ako v realite. Čo spôsobí stopka ruskej rope do Európy?

Putin podpísal dekrét, ktorý zakazuje dodávky ruskej ropy a ropných produktov do krajín uplatňujúcich cenový strop na ruskú ropu. V prípade exportu ropy vstúpi zákaz do platnosti začiatkom februára a bude platiť päť mesiacov. Pri ropných produktoch by ruská vláda mohla stanoviť neskorší začiatok platnosti zákazu.

Ide aj o naftu, ktorej môže byť nasledujúce mesiace podľa expertov nedostatok. Okrem výroby v Európe sa jej totiž najviac dováža stále práve z Ruska. Skupina ekonomicky vyspelých krajín G7, Európska únia a Austrália od 5. decembra zaviedli maximálnu cenu 60 dolárov za barel ruskej ropy prepravovanej po mori.