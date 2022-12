Kyjevčania sa zobudili do ďalšieho strašného rána: Nepriateľ útočí na mesto, svedkovia prehovorili

"Nepriateľ útočí na hlavné mesto," uviedla vojenská správa v odkaze v aplikácii Telegram. Obyvateľov varovala, že letecký poplach zatiaľ neodvolali a mali by zostať v úkrytoch.

Russia has launched an attack on Kyiv in the middle of the night with Iranian suicide drones.



Kyiv’s air defense is reported to be taking down the drones, but it’s another night of terror against millions of people. pic.twitter.com/jjZgJpgswq