Kyjevčania sa zobudili do ďalšieho strašného rána: Nepriateľ útočí na mesto, počuť výbuchy

"Nepriateľ útočí na hlavné mesto," uviedla vojenská správa na platforme Telegram. "V tejto chvíli bolo vo vzdušnom priestore Kyjeva zostrelených deväť bezpilotných lietadiel nepriateľa," dodala. Ruské ozbrojené sily podľa kyjevskej vojenskej správy pália zo šáhidov, Iránom vyrobených dronov, ktoré zasiahli ukrajinskú metropolu aj v uplynulých týždňoch.

Russia has launched an attack on Kyiv in the middle of the night with Iranian suicide drones.



Kyiv’s air defense is reported to be taking down the drones, but it’s another night of terror against millions of people. pic.twitter.com/jjZgJpgswq