Dokumenty a tajné bojové plány odhalili Achillovu pätu Rusov: Putin sa musí hanbiť ako pes

Ruskú inváziu na Ukrajinu od začiatku sprevádza kaskáda ruských chýb, pričom zlyhania sú hlbšie, ako sa doteraz vedelo.

V obsiahlom materiáli to uvádza americký list The New York Times (NYT), ktorý na základe rozhovorov, dokumentov či tajných bojových plánov podrobne opisuje chyby, ktorých sa Moskva dopustila pri vojenskej agresii voči susednej krajine. Rusko nikdy vo svojej histórii neurobilo také hlúpe rozhodnutia, povedal denníku ruský generál v zálohe Leonid Ivašov.

Ruské invázne plány podľa listu ukazujú, že armáda očakávala prakticky šprint cez stovky kilometrov ukrajinského územia a triumf v priebehu niekoľkých dní. Dôstojníci dostali pokyn, aby si zbalili slávnostné uniformy a medaily v očakávaní vojenských prehliadok v Kyjeve. Namiesto ohromujúceho víťazstva však - s desiatkami tisíc zabitých vojakov a časťou armády v troskách - čelí ruský prezident Vladimir Putin najväčšej ľudskej a strategickej pohrome svojho národa od rozpadu Sovietskeho zväzu, píše americký list. Snaží sa pritom odpovedať na otázku, ako je možné, že jedna z najmocnejších armád sveta zlyhala proti oveľa menšiemu súperovi.