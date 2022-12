Sunak čelí veľkej kritike: Britský premiér je vo vzťahoch s Ukrajinou opatrný

Britský premiér Rishi Sunak si nechal vypracovať analýzu vývoja vojny na Ukrajine a tiež vplyvu britskej vojenskej pomoci na jej priebeh.

Uvádza to TASR na základe piatkových informácií britskej televízie BBC. Podľa BBC niektorí predstavitelia vlády v Londýne vyjadrujú obavy zo Sunakovho príliš opatrného prístupu k vojne na Ukrajine, a to práve v čase, keď sa konflikt podľa nich dostáva do kľúčovej fázy a Ukrajina potrebuje zbrane.

Sunaka – ktorý v minulosti pôsobil vo finančníctve – kritizujú, že si zvyk opierať sa o grafy preniesol do úradu premiéra a teraz ho aplikuje aj na vojnu na Ukrajine. "Toto vyzerá, ako keby sme išli hodnotiť vstupy a výstupy... Vojny sa takto nevyhrávajú. Vyhrávajú sa na základe inštinktu. (Bývalý premiér) Boris (Johnson) na samom začiatku tohto celého jednoducho povedal: 'Poďme na to.'," povedal nemenovaný vládny zdroj a dodal, že Sunak by sa v zahraničnej politike mal inšpirovať práve Johnsonom.

Británia je jedným z najväčších dodávateľov zbraní Ukrajine. Sunak, ktorý je vo funkcii premiéra necelé dva mesiace, svoju prvú zahraničnú cestu podnikol na Ukrajinu. Vyhlásil, že Ukrajinu podporuje "vo všetkých smeroch".