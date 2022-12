Putin sa opäť stretne s Lukašenkom: Príde na pozvanie bieloruského vodcu

Ruský vodca Vladimir Putin sa v pondelok v Minsku stretne s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.

Politici budú podľa vyhlásenia Kremľa diskutovať o „aspektoch ďalšieho rozvoja“ medzi oboma krajinami a budú sa zaoberať aj „aktuálnymi otázkami medzinárodnej agendy“. Putin vycestuje do Minska na pozvanie Lukašenka. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

Bielorusko tvrdí, že nevstúpi do vojny na Ukrajine, ale Lukašenko umožnil Rusku vo februári zaútočiť na sever Ukrajiny z bieloruského územia a v októbri nariadil vojakom nasadenie s ruskými silami v bielorusko-ukrajinskom pohraničí. Západní vojenskí analytici tvrdia, že bieloruskej armáde chýba sila a bojové skúsenosti na to, aby urobila rozhodujúci rozdiel, ale riziko, že by mohla zasiahnuť zo severu, predstavuje pre Ukrajinu zaťažujúce rozptýlenie, keďže sa zameriava na boj proti ruským silám na juhu a východe.