Veliteľ ukrajinskej armády nepochybuje, že Rusi pôjdu opäť na Kyjev: Putinova mobilizácia zafungovala

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj sa domnieva, že Rusko by mohlo podniknúť druhý pokus o dobytie Kyjeva. Podľa neho sa nepriateľ aktívne pripravuje na novú ofenzívu, zhromažďuje personál a zbrane, informovala vo štvrtok britská stanica BBC.

V rozhovore pre britský magazín The Economist, monitorovanom BBC, Zalužnyj vyslovil predpoklad, že ďalšia fáza vojny sa začne budúci rok a budú ju sprevádzať najaktívnejšie bojové operácie. "V najlepšom (sa to začne) v marci, v najhoršom na konci januára," povedal. Nevedel však uviesť, či sa táto ofenzíva začne vo východoukrajinskom Donbase, na juhu alebo z územia Bieloruska, s ktorým Ukrajina susedí na severe.

Dodal, že Rusi teraz cvičia asi 200.000 vojakov. "Nepochybujem, že sa opäť pokúsia dostať do Kyjeva," povedal Zalužnyj. Upozornil, že tzv. čiastočná mobilizácia, ktorú ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v polovici septembra, zafungovala. Poznamenal tiež, že "nie je pravda", že problémy so zmobilizovanými vojakmi sú až také veľké, ako sa medializuje.

"Oni budú bojovať. Cár rozkázal ísť do vojny, a oni šli do vojny," vyhlásil ukrajinský generál. Pripustil, že problémom je stále veľkosť ruskej armády, aj keď je slabo vybavená. "Podľa našich odhadov majú rezervu 1,2-1,5 milióna ľudí," vysvetlil. Zo slov Zalužného podľa BBC vyplýva, že početnosť jednotiek ruskej armády na Ukrajine môže vojnu predĺžiť, ale nie rozhodnúť v prospech Ruska.

"Bojový potenciál bude veľmi, veľmi nízky, aj keď naverbujú do armády ďalší milión ľudí, ktorí budú hádzať mŕtvoly, ako to urobil (sovietsky maršál Georgij) Žukov, stále to neprinesie želaný výsledok," povedal Zalužnyj. BBC sumarizovala, že vo všeobecnosti sa Zalužnyj, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i veliteľ ukrajinských pozemných síl generál Olexandr Syrskyj zhodujú na tom, že Ukrajina má pred sebou niekoľko kritických a rozhodujúcich mesiacov.