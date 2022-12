Kličko v neľahkých časoch ohlásil pomoc od USA: Čo daroval spojenec Kyjevu?

Ukrajinská metropola Kyjev dostala od Spojených štátov štyri bagre a 130 generátorov, ktoré majú pomôcť posilniť tamojšiu infraštruktúru a rozsiahly energetický deficit, ktorému Ukrajina čelí v dôsledku ruských útokov. TASR správu prevzala vo štvrtok zo stanice CNN.

Ako uviedol starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko na platforme Telegram, Kyjev bezplatne "dostal od americkej vlády stroje a generátory na prevádzku kotolní a staníc tepla". Cieľom je pomôcť obnoviť energetickú infraštruktúru krajiny.

Generátory boli odoslané do kotolní, kombinovaných výrobní tepla a elektrickej energie a do zásobovacích staníc tepla. Bagre už boli doručené a čoskoro budú uvedené do prevádzky, poznamenal Kličko s tým, že nové vybavenie umožní tamojším úradom "rýchlo a účinne vykonávať výkopové práce, a urýchli tak priebeh núdzových prác".

Podľa kyjevského starostu bolo tento rok nahradených 11 kilometrov tepelných sietí, ktoré zničili ruské raketové útoky.

Rusko začalo intenzívne útočiť na ukrajinskú energetickú infraštruktúru od októbra. Kremeľ tvrdí, že ide o odvetu za útok na Kerčský most spájajúci pevninské Rusko s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym. Most 8. októbra značne poškodil výbuch.