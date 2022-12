Duda: NATO môže Rusku zaručiť, že s ním nebude jednať ako ono s Ukrajinou

Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok povedal, že krajiny NATO môžu Rusku zaručiť, že sa k nemu nebudú správať tak, ako sa ono správa k Ukrajine, informuje TASR.

Duda takýmto spôsobom podľa stanice Sky News reagoval na nedávne slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý začiatkom decembra naznačil, že v rámci budúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine bude potrebné dať Rusku bezpečnostné záruky. "To, čo sme my, ako čestní ľudia, politici, členovia NATO, schopní Rusku zaručiť, je, že Rusku nikto nespraví to, čo ono robí svojim susedom," povedal poľský prezident na konferencii v Berlíne.

Macron si vyslúžil kritiku za svoje nedávne vyjadrenie v rozhovore pre francúzsku televíziu TF1. Povedal v ňom, že Európa musí pripraviť svoju budúcu bezpečnostnú architektúru. "To znamená, že jedným zo základných bodov, ktorým sa musíme venovať – ako vždy hovoril prezident Putin – je strach (Moskvy), že NATO príde až k jej dverám a rozmiestni zbrane, ktoré by mohli ohroziť Rusko... Táto téma bude súčasťou rokovaní o mieri, takže sa musíme pripraviť na to, čo sme ochotní urobiť, ako ochránime našich spojencov a členské štáty a ako poskytnúť Rusku záruky, keď sa vráti k rokovaciemu stolu," dodal francúzsky prezident.