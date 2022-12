Taliansky prezident: Vážne slová pre podporu ruskej kultúry! A vyslúžil si obrovský potlesk

Veľkú kultúru Ruska nemožno zrušiť bez ohľadu na to, do akých vojen sa jeho lídri pustia. V stredu to povedal taliansky prezident Sergio Mattarella pred premiérou opery "Boris Godunov" v milánskej La Scale a vyslúžil si za to potlesk v stoji.

TASR správu prevzala z tlačovej agentúry ANSA. Počas slávnostnej večere s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou pred predstavením Mattarella hovoril aj o spore uviesť túto ruskú operu v čase vojny na Ukrajine a možnom propagandistickom víťazstve ruského prezidenta Vladimira Putina. "Sú to názory, ktoré nezdieľam ani v kultúrnej, ani v politickej rovine. Veľká ruská kultúra je neoddeliteľnou súčasťou európskej kultúry. Je to prvok, ktorý nemožno zrušiť. Zodpovednosť za túto vojnu však musí niesť vláda tejto krajiny a určite nie ruský ľud alebo jeho kultúra," povedal Mattarella (81). Zelenskyj obvinil Rusko z ďalšej katastrofy: Vojna berie životy desiatok tisíc delfínov Boris Godunov je jediná dokončená opera od ruského skladateľa Modesta Musorgského. Dielo vzniklo v rokoch 1868-1873 v Petrohrade a všeobecne je považovaná za majstrovské dielo. Dej opery sa odohráva v rokoch 1598-1605 počas tzv. obdobia zmätkov za vlády cára Godunova.