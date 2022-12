Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby: Rusko sa pomaly pripravuje na prehru

Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov. „Ukrajina už vyhrala. Všetci na svete to už cítia a aj my tomu rozumieme. Áno, bude to na určitý čas ťažké, ale v globále to nič nezmení,“ povedal.

Head of 🇺🇦’s military intelligence Kyrylo Budanov said that the turning point in the war with 🇷🇺 has already come.



The 🇷🇺 began to understand that their army is not so strong, air defense systems are not so good, and they are not really able to protect the occupied 🇺🇦 territory. pic.twitter.com/PclVCMPT1K