Putin riskuje ako nikdy predtým: Ruské média informovali o prekvapivom kroku prezidenta

Stavbu v októbri poškodil mohutný výbuch, ktorý Moskva dáva za vinu ukrajinským tajným službám. Putin cez most prešiel v osobnom vozidle, ruské úrady predtým informovali o obnovení časti poškodenej vozovky.

Na videu zverejnenom ruskými médiami je Putin za volantom osobného automobilu, kde ho z miesta spolujazdca o stave mosta informuje ruský vicepremiér Marat Chusnullin. Zo záberov nie je priamo jasné, kadiaľ auto ide. Podľa agentúry TASS ruský prezident pri návšteve hovoril aj s opravármi a vládnym činiteľom zodpovedným za opravu.

🇷🇺 media published a video of Vladimir Putin driving on the Crimea Bridge pic.twitter.com/3Fl5rkGxKx