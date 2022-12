Spoveď lekárky, ktorá chránila bábätká pred Rusmi: Strašné, čo s deťmi robia okupanti

Personál detskej nemocnice v juhoukrajinskom meste Cherson po začiatku ruskej invázie ukrýval opustené malé deti pred hroziacou deportáciou do Ruska.

TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AP. Miestni lekári uviedli, že tajne vytvárali deťom falošné zdravotné záznamy, ktoré mali dokázať, že sú príliš choré na prevoz do iného zariadenia. Obávali sa totiž, že Rusi budú chcieť hospitalizované siroty odviezť do Ruska.

"Úmyselne sme písali falošné informácie, že deti sú choré a nemôžu byť prevezené," povedala pre AP lekárka Oľha Piľarská, šéfka oddelenia intenzívnej starostlivosti chersonskej detskej nemocnice. "Báli sme sa, že (Rusi) sa to dozvedia, (ale) rozhodli sme sa, že deti zachránime za každú cenu," uviedla.

Dovedna vymysleli tamojší zamestnanci diagnózy pre 11 opustených bábätiek, aby ich nemuseli odovzdať do sirotincov, kde by dostali ruské doklady a hrozil by im presun do Ruska. Medzi takéto falošné diagnózy patrili krvácanie z pľúc či nekontrolovateľné kŕče, priblížila Piľarská.

K sfalšovaniu dokumentov 53 sirôt a zraniteľných detí došlo z rovnakého dôvodu aj zariadení v obci Stepanivka na predmestí Chersonu. Ako povedal riaditeľ tamojšieho centra sociálnej a psychologickej pomoci Volodymyr Sahajdak, niektorých z týchto detí sa ujali zamestnanci zariadenia, ďalšie vzali k ich vzdialeným príbuzným a o niekoľko starších detí sa postaral on sám.