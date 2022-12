Kremeľ reaguje na cenový strop na ruskú ropu: Tvrdý krok Putinovho režimu!

Rusko nebude exportovať ropu, ktorá podlieha cenovému stropu, na ktorom sa dohodli skupina G7 a Austrália, aj keby malo znížiť produkciu, vyhlásil v nedeľu ruský vicepremiér Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Skupina G7 a Austrália sa dohodli na cenovom strope na ruskú ropu dopravovanú po mori na úrovni 60 USD (56,94 eura) za barel (159 litrov). Cenový strop má vstúpiť do platnosti v pondelok (5. 12.) a mal by zabrániť, aby dopravné firmy, rovnako ako aj poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti manipulovali s ruskou ropou kdekoľvek na svete, ak by sa predávala nad maximálnou cenou stanovenou skupinou G7 a jej spojencami.

Novak označil cenový strop za veľké narušenie pravidiel voľného obchodu zo strany Západu, ktoré destabilizuje energetické trhy a spôsobí nedostatok na strane ponuky.

"Pracujeme na mechanizmoch zákazu využitia cenového stropu bez ohľadu na to, na akej úrovni je stanovený, pretože takýto zásah môže ešte viac destabilizovať trh," uviedol Novak. "Budeme predávať ropu a ropné produkty len krajinám, ktoré s nami budú spolupracovať za trhových podmienok, aj keby sme museli mierne znížiť produkciu."

