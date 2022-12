Pozrite, čo odhalili nové satelitné snímky: Čo to postavili Rusi v okupovanom Mariupole?!

Nový komplex v tvare písmena U sa nachádza neďaleko centra mesta. Na jeho streche je vidieť červeno-bielo-modrá hviezda ruskej armády s nápisom: "Ruská armáda obyvateľom Mariupolu."

In #Mariupol, a Russian military compound has been recently built in the north-center of the city. Notice the Russian Army slogan on the top of the roof. Satellite image from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/GX2AwllUQM