Ruská armáda sa má snažiť o ovládnutie mesta Bachmut: Ide skôr o symbolický cieľ

Ruská armáda na východe Ukrajiny sústreďuje svoje sily na zhruba 15 kilometrov dlhý úsek frontu pri meste Bachmut v Doneckej oblasti, ktoré sa snaží dobyť. Podľa sobotňajšej správy britskej rozviedky o situácii na bojisku ruské jednotky v posledných dňoch zaznamenali čiastkové úspechy južne od mesta pri riečke Bachmutka.

Podľa Britov by ale aj prípadné dobytie Bachmutu malo skôr symbolickú hodnotu, pretože strategicky by Rusom v postupe príliš nepomohlo. "Existuje tu reálna možnosť, že dobytie Bachmutu sa stalo pre Rusko primárne symbolickým, politickým cieľom," uvádza v hodnotení britskej tajnej služby. Podľa nich by síce mohli Rusi z Bachmutu útočiť na oblasti okolo miest Kramatorsk a Slovjansk, ich ofenzíva je ale "neúmerne nákladná vzhľadom na možné zisky".

"Za posledný deň ozbrojené sily Ukrajiny odrazili ruské útoky blízko obcí Červonopopivka v Luhanskej oblasti a Soledar, Opytne, Nevelskej, Krasnohorivka a Marjinka v Doneckej oblasti," uviedol ráno ukrajinský generálny štáb. Podľa neho ruské jednotky ďalej ostreľujú civilnú infraštruktúru a sústredia sa na ofenzívu smerom na mestá Bachmut a Avdijivka.

Podľa správy analytikov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) si Rusko snaží pripraviť podmienky na vyjednávanie o možnej demilitarizácii Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú jeho jednotky okupujú. Podľa ISW Moskva chce rokovanie podmieniť tým, že Kyjev poskytne záruky nerušenej prepravy ropy ropovodom Družba do Európy. "Rusko by však pravdepodobne takúto dohodu porušilo a z jej nedodržania by obvinilo Ukrajinu," tvrdia americkí analytici.