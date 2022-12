Ukrajina tvrdí, že sa Rusi sťahujú zo svojich pozícií: Reč padla aj na evakuáciu

Ukrajinská armáda vo svojej najnovšej správe tvrdí, že ruskí vojaci sa sťahujú z niektorých svojich pozícií v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Rusi sa tiež údajne pripravujú na evakuáciu "zamestnancov okupačných samospráv" niektorých obcí v tejto oblasti.

Uvádza sa to v štvrtkovej správe generálneho štábu ukrajinskej armády, z ktorej citujú spravodajská stanica CNN a denník The Guardian. Ruské sily podľa správy opustili obce Mychajlivka, Polohy a Inženerne ležiace južne od mesta Záporožie. Ukrajinský generálny štáb tiež uvádza, že v obci Burčak vykonávajú okupačné úrady sčítanie obyvateľstva, a to za účelom tzv. dobrovoľnej evakuácie.

Ukrajinci zjavne v oblasti používajú rovnakú taktiku, ako pri znovuzískavaní Chersonu, a síce útočia na mosty, ruské zásobovacie trasy ako aj pozície ruských vojakov za frontovou líniou, približuje CNN. Generálny štáb ukrajinskej armády ešte dodal, že pri útokoch na niekoľko miest bolo v posledných dňoch zranených viac ako 230 ruských vojakov a zničená ich munícia a ďalšie vojenské vybavenie.