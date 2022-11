Poslanci schválili výcvik ukrajinských vojakov v Česku: V každom turnuse bude až 800 mužov

Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v utorok podporila výcvik ukrajinských vojakov v Českej republike.

Konať by sa mal do konca budúceho roka v piatich štvortýždňových turnusoch. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. "Prioritou je pomoc s výcvikom ukrajinských vojakov, a to v záujme úspešného boja proti ruskému agresorovi," uviedla v pléne česká ministerka obrany Jana Černochová.

Na každom výcvikovom turnuse by sa mohlo zúčastniť až 800 vojakov. Cvičenie vychádza z dvojstrannej dohody českej a ukrajinskej vlády, výhľadovo však prebehne pod asistenčnou misiou EÚ. Do asistenčnej misie EÚ Česko podľa návrhu vyčlení 55 ľudí. Budú môcť pôsobiť v akomkoľvek členskom štáte vo veliteľských štruktúrach, prípadne na pozíciách inštruktorov.

Pri výcviku ukrajinských vojakov získa podľa Černochovej skúsenosti aj česká armáda. "Budeme získavať informácie priamo od ukrajinských zástupcov. Budeme lepšie vedieť, ako Rusi bojujú a aké majú slabé a silné stránky. Myslím si, že väčšina z nás to ocení," dodala česká ministerka.

Súčasťou návrhu bolo podľa Noviniek aj vyslanie českých vojakov na výcvik Ukrajincov v iných členských štátoch Európskej únie a mandát pre dve ďalšie zahraničné misie v Kosove a Iraku. Ako uviedol server denik.cz, vládny návrh musia ešte posúdiť senátori, pričom schvaľovať by ho mali vo štvrtok.