Prvá dáma Zelenská odkrýva špinavosti: Ruskí vojaci vo veľkom znásilňujú Ukrajinky

Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská v pondelok vyzvala svet, aby reagoval na využívanie sexuálneho násilia ako zbrane vo vojne na Ukrajine.

Prokuratúra v Kyjeve podľa nej vyšetruje viac než 100 takýchto zločinov, ktorých sa mali dopustiť ruskí vojaci, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Zelenská v prejave na londýnskej konferencii o predchádzaní sexuálnemu násiliu v ozbrojených konfliktoch uviedla, že uvedené vyšetrovania sú len malým zlomkom skutočného počtu takýchto zločinov, ktoré sa odohrali vo vojne na Ukrajine. "Príležitosti na ponižovanie Ukrajincov sa pre okupantov rozšírili a žiaľ, sexuálne násilie a sexuálne zločiny sa nachádzajú v ich arzenáli," povedala manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Každý vie o veľkom množstve znásilnení," povedala delegátom počas prvého dňa konferencie. "Oni (ruskí vojaci) sú v tomto veľmi otvorení," dodala. Obete však podľa nej majú strach hovoriť o tejto stigme a obávajú sa tiež, že páchatelia týchto činov by sa mohli vrátiť a urobiť to znova. "Preto je extrémne dôležité, aby sa to uznalo za vojnový zločin a aby sa potrestali všetci vinníci," zdôraznila. "Na to musí existovať globálna reakcia. Žiaľ, takéto vojnové zločiny budú vo svete pokračovať, pokiaľ si vojaci budú myslieť, že môžu vyviaznuť bez akéhokoľvek trestu," dodala Olena Zelenská.

Ukrajinská vláda spustila podporný program na pomoc obetiam vojny, ktorý by podľa Zelenskej mohol byť "prvým krokom k vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu". Ukrajina sa snaží spustiť podobné iniciatívy aj v zahraničí, napríklad v Nemecku a Českej republike, dodala.

Britský minister zahraničných vecí James Cleverly minulý týždeň na návšteve Kyjeva oznámil novú pomoc Ukrajine vrátane podpory obetiam sexuálneho násilia zo strany ruských vojakov. Na londýnskej konferencii sa zišli predstavitelia z približne 70 krajín vrátane laureátov Nobelovej ceny za mier, irackej jezídky Nadie Muradovej a konžského gynekológa Denisa Mukwegeho, ako aj obetí takýchto zločinov. Zelenská sa v Londýne stretla aj s Ashatou Murtyovou, manželkou britského premiéra Rishiho Sunaka. Neskôr spolu ozdobili vianočný stromček pred oficiálnym sídlom premiéra na Downing Street, píše AFP.