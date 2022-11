Bieloruský prezident vyzval Ukrajinu: Prestaňte bojovať, inak vás čaká skaza

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyzval vo štvrtok Ukrajinu, aby prestala bojovať, inak ju čaká "skaza". Informoval o tom portál britskej stanice Sky News.

Lukašenko apeloval na Ukrajinu, aby sa prestala brániť proti Rusku, a dodal, že "všetko je teraz v rukách Ukrajiny". Takto mimoriadne sporne sa vyjadril pred novinármi. Podľa neho všetko závisí od Ukrajiny, "ak nechce, aby zomrel obrovský počet ľudí". "Je to ťažké, je to zložité, ale ak chcú, môžu to zastaviť... Inak bude nasledovať skaza Ukrajiny," varoval Lukašenko. Dodal však, že nechce z vojny obviňovať Ukrajinu ani prezidenta Volodymyra Zelenského.

Bielorusko je blízky spojenec Ruska a ruskí vojaci zaútočili na začiatku vojny proti Ukrajine aj z bieloruského územia, pripomína Sky News. Aj keď sa Minsk nezapojil priamo do konfliktu a nevyslal doň vlastných vojakov, odborníci špekulujú, že to ešte môže urobiť. Minulý mesiac Rusko do Bieloruska opäť poslalo tisíce vojakov - a neskôr sa ruský prezident Vladimir Putin stretol s Lukašenkom na rozhovoroch.

Ukrajinské ozbrojené sily vo štvrtok vyzvali vo videu bieloruských občanov, aby zabránili svojej krajine vstúpiť do vojny. Podľa videa sa Rusko pokúša vtiahnuť Bielorusko do svojej invázie na Ukrajinu "všetkými možnými prostriedkami".

Vo vyhlásení ukrajinské ozbrojené sily vyzývajú Bielorusov, aby sledovali podozrivú činnosť v blízkosti životne dôležitej infraštruktúry a nahlasovali takéto aktivity úradom. "Ukrajina nepokladá vašu krajinu, predovšetkým vašich ľudí, za nepriateľa. Nechystáme sa podnikať na bieloruskom území žiadne útočné akcie. Toto je oficiálne stanovisko Ukrajiny. Dnes veľa záleží na každom človeku; dúfame vo vašu ostražitosť a pochopenie situácie," uviedla ukrajinská armáda vo videovýzve.