Zapoja sa Bielorusi do bojov? Toto si myslí Cichanovská! Čo je podľa nej úplnou hanbou?

Bielorusi sú proti zapojeniu sa do vojny na Ukrajine na strane ruských síl. Šanca, že by sa tak stalo v súčasnej situácii, keď sa ruskej armáde nedarí zvíťaziť, je takmer nulová, uviedla v rozhovore pre server iRozhlas.cz zverejnený v pondelok líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.

Zdôvodnila to nedostatočnou motiváciou a tiež zlým výcvikom vojakov. Poznamenala však, že existuje možnosť, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko bude chcieť ako prejav lojality voči šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi vydať rozkaz na zahájenie bojov proti Ukrajincom. Ako ale zdôraznila, Lukašenko si podľa nej "je vedomý, že v takom prípade by bieloruskí vojaci dezertovali, skrývali sa, utekali, pridávali by sa k druhej strane".

"Rozhodne by ale nebojovali proti Ukrajincom. Po prvé nemajú motiváciu, nechcú bojovať proti národu, ktorý je nám tak blízky. A potom tiež vedia, že nie sú dobre vycvičení, nie sú dobre vybavení" a boli by použití ako "potrava pre delá", povedala.

Cichanovská tiež podotkla, že je "hanbou nelegitímneho režimu" v Minsku, že mnohé krajiny - Poľsko, Litva a Ukrajina - pristupujú k budovaniu plota na hraniciach s Bieloruskom. Prirovnala to k vzniku novej železnej opony. Vyjadrila napriek tomu nádej, že raz budú tieto múry zlikvidované a dôjde k zlepšeniu vzťahov demokratického Bieloruska a ďalších európskych krajín.