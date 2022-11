Ostré vyjadrenia Zelenského na pád rakety v Poľsku: Klame Ukrajina o útoku?!

Celý svet v šoku! Po tom, ako v utorok dopadla raketa ruskej výroby na poľskú dedinu Przewodów a zabila dvoch ľudí, sa začali šíriť dohady, kto za to môže.

Rozpútali sa totiž obavy, že mohlo ísť o ruský útok na územie NATO. Po prvotnom skúmaní však Západ predpokladá, že išlo síce o ruskú strelu, odpálená však mala byť ukrajinskou protivzdušnou obranou. Kyjev sa proti tomu bráni a žiada ďalšie vyšetrovanie.

Po tom, čo dopadla raketa na územie Poľska, začali sa šíriť obavy, či to nie je začiatok rozpútania 3. svetovej vojny. Ukrajinský prezident Zelenskyj totiž odmietal uznať, že by ničivý útok spôsobila jeho armáda. „Nemám žiadne pochybnosti o tom, že to nebola naša raketa,“ vyhlásil deň po nešťastí. Informoval o tom s odvolaním sa na ukrajinské médiá denník The Guardian. Neskôr svoje vyjadrenia zmiernil a povedal, že nevie, čo sa stalo. „Nevieme to s istotou. Svet to nevie. Som si však istý, že to bola ruská raketa, som si istý, že sme strieľali zo systémov protivzdušnej obrany," dodal Zelenskyj.