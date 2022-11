Zelenskyj nevie, čo presne sa stalo v Poľsku: Jednou vecou si je však prezident úplne istý

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že si nie je úplne istý, čo viedlo k pádu rakety na poľskú dedinu Przewodów neďaleko ukrajinských hraníc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. "Neviem, čo sa stalo.

Kyjev 17. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že si nie je úplne istý, čo viedlo k pádu rakety na poľskú dedinu Przewodów neďaleko ukrajinských hraníc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

"Neviem, čo sa stalo. Nevieme to s istotou. Svet to nevie. Som si však istý, že to bola ruská raketa, som si istý, že sme strieľali zo systémov protivzdušnej obrany," povedal Zelenskyj. "Dnes sa však nedá hovoriť o niečom konkrétnom, že to bola protivzdušná obrana Ukrajiny."

Varšava tvrdí, že dôkazy z miesta činu poukazujú na to, že výbuch spôsobila ukrajinská raketa protivzdušnej obrany. Kyjev tvrdí, že má dôkazy o "ruskej stope" vo výbuchu.

Ukrajina pravdepodobne získa požadovaný prístup k miestu v juhovýchodnom Poľsku, kde raketa zabila dvoch ľudí. Vo štvrtok to uviedol podľa agentúry Reuters hlavný poradca poľského prezidenta pre zahraničnú politiku.

"Na mieste je poľsko-americký vyšetrovací tím," povedal pre súkromnú televíziu TVN 24 prezidentov poradca Jakub Kumoch.

Dedina Przewodów má približne 440 obyvateľov a leží asi 6 kilometrov od ukrajinských hraníc. Výbuch a dve obete vyvolali obavy, že najsmrteľnejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny by sa mohol preniesť aj do Poľska.