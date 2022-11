Rusi nabehli do zoo a... Všetko je zachytené na videu! Ľudia prosia prezidenta o pomoc

Na internete sa objavila elektronická petícia požadujúca navrátenie medvedíka čistotného, ktorého Rusi odviezli z chersonskej zoologickej záhrady.

Vymeniť ho chcú za pomník ruskej cárskej Kataríny Veľkej, ktorý sa nachádza v Odese. Informoval o tom spravodajský kanál Nexta. Elektronickú petíciu je možné podpísať na stránkach ukrajinského prezidenta, ak dosiahne 25.000 podpisov, mal by sa prezident návrhom zaoberať.

Medvedík čistotný z Chersonu zmizol pred pár dňami spoločne s niekoľkými ďalšími zvieratami, okrem iného oslom, lamou či vlkmi, keď mesto opúšťala ruská armáda. Na internete sa objavili zábery, ako Rusi zvieratá nakladajú. Pomáhal im ruský pracovník zoologickej záhrady Oleg Zubkov, ktorý následne denníku The Moscow Times povedal, že sa zvieratám snažil pomôcť. Bol vraj šéfom ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimirom Saldom požiadaný, aby ich evakuoval z vojnovej zóny.

"Nebol to môj nápad," uviedol Zubkov v telefonickom rozhovore. "Súhlasil som, že zvieratám pomôžem, a previezol som ich do dočasného prístrešia," dodal s tým, že zvieratá sa teraz nachádzajú v jeho zoologickej záhrade na Ruskom okupovanom Kryme. Zvieratá podľa svojich slov vrátia do Chersonu, len čo o to "zákonné miestne úrady" požiadajú.

Ukrajinské úrady vyjadrili nad incidentom pobúrenie. Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko Rusov obvinil z ukradnutia zvierat.