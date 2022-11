V Kyjeve ide doslova do tuhého: Mesto zahalila snehová pokrývka, celá Ukrajina však zápasí s výpadkami prúdu

Prevádzkovateľ ukrajinskej siete Ukrenerho na štvrtok oznámil ďalšie obmedzenia pre spotrebu energie a varoval pred nutnými výpadkami, ktoré sú potrebné na stabilizáciu siete, napísala agentúra AFP. Sneh pokryl najmä autá zaparkované v uliciach hlavného mesta, kde bolo ráno niekoľko štvrtí bez prúdu. Guvernér Kyjevskej oblasti Oleksij Kuleba v stredu varoval, že nadchádzajúci týždeň bude ťažký, pretože teploty môžu klesnúť až na mínus desať stupňov Celzia.

Ukrajina od 24. februára čelí ruskej vojenskej agresii, ktorá sa od októbra s nadchádzajúcou zimou sústredí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Zatiaľ najrozsiahlejší útok Moskva urobila podľa ukrajinských úradov v utorok popoludní, keď bolo zasiahnuté na 15 energetických zariadení.

Kyiv, Day 266

Conditions outside: 0 degrees C, light snow, fair chance of hail of cruise missiles, killer drones later

Conditions inside: No power, no cold water supply. Cat just sneezed into its own water bowl while drinking, sending fountain of water jetting across the kitchen pic.twitter.com/D2kVYKo3bo