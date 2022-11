Americké tajné služby: Ruské rakety dopadli aj do Poľska, zabili dvoch ľudí

Podľa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa amerických tajných služieb na miesto dopadli ruské rakety, informuje agentúra AP. Rusko v utorok opäť masívne ostreľovalo ukrajinské územie vrátane západu krajiny, ktorý hraničí s Poľskom. Poľsko je členom Severoatlantickej aliancie, poľský premiér Mateusz Morawiecki zvolal krízové zasadnutie bezpečnostnej rady.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

