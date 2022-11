Rusi si pri ústupe odniesli nevídaný suvenír! Z miestnej ZOO odcudzili niekoľko zvierat

V nedeľu o tom na svojom webe napísala britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na správy ukrajinských médií a ruských provládnych kanálov na platforme Telegram. Olexandr Todorčuk, zakladateľ hnutia za práva zvierat UAnimals, podľa agentúry AFP uviedol, že ruskí vojaci ukradli z miestnej zoo väčšinu zvierat.

Na Ruskom okupovaný Krym odviezli zvieratá viacerých druhov – "od lám a vlkov až po somáre a veveričky", napísal Todorčuk na sociálnej sieti Facebook. Video, na ktorom vidno uniformovaného muža, ako z búdy vo výbehu v zoo vyberá vzpierajúceho sa mývala, i "evakuáciu" ďalších zvierat zverejnil na platforme YouTube riaditeľ krymského levieho parku Oleg Zubkov, ktorý sa svojho času pridal na stranu proruských úradov na Kryme.

Video of the theft of a raccoon from the Kherson Zoo



This is the owner of the zoo "Taigan" in Crimea Oleg Zubkov. On his YouTube channel he posted a video of the theft of a raccoon, a llama and a donkey from #Kherson. pic.twitter.com/iTjjAeLUkh