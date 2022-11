Bojkot ruskej opery! Ukrajinský konzul venoval šéfovi La Scaly otvorený list: Tolerujú propagandu?

Ukrajinský konzul v talianskom Miláne Andrij Kartyš v liste adresovanom riaditeľovi svetoznámeho operného domu La Scala, ako aj lokálnym politikom vyjadril námietky voči plánom na uvedenie ruskej opery Boris Godunov, ktorej premiéra je naplánovaná na december.

Vyjadril sa tak v súvislosti s pretrvávajúcou vojenskou ofenzívou Moskvy. TASR správu prevzala vo štvrtok z denníka The Guardian. Takéto predstavenia ruských diel by podľa Kartyšových slov nemali byť využívané na podporu "prípadných prvkov propagandy" Ruska, napísala talianska tlačová agentúra ANSA. Rusko obvinil z toho, že "používa kultúru na to, aby dodalo váhu svojim tvrdeniam o veľkosti a moci" krajiny.

Libreto opery Boris Godunov napísal v 19. storočí na motívy rovnomennej Puškinovej tragédie ruský skladateľ Modest Petrovič Musorgskij. V hlavných rolách v tejto opere sa pri príležitosti zahájenia novej sezóny v La Scale majú predstaviť operní speváci Ildar Abdrazakov a Anna Denisová. Začiatok novej sezóny v La Scale patrí k vrcholom talianskeho hudobného kalendára.

Proti výberu Musorgského opery v čase vojny na Ukrajine protestovali viaceré združenia reprezentujúce Ukrajincov žijúcich v Taliansku. Apelovali na zvolenie iného diela, pričom podotkli, že ruské diela by sa až do ukončenia vojny hrať nemali.