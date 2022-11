Amnesty International prehovorila o ohavnostiach, ktoré sa dejú za našimi hranicami: Smutné svedectvá Ukrajincov

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International tvrdí, že Rusko sa pravdepodobne dopustilo zločinov proti ľudskosti, keď násilne presúvalo ukrajinských civilistov z okupovaných oblastí krajiny do iných regiónov, a to do oblastí kontrolovaných Ruskom alebo do Ruska.

Vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok Amnesty upozornila na prípady, keď boli deti odlúčené od svojich rodín, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom, informovala agentúra AFP. Podľa Amnesty v rozhovoroch s jej tímami ukrajinskí civilisti vypovedali, že museli podstúpiť "nenáležité procesy preverovania" - známe ako filtrácia -, ktoré niekedy viedli k svojvoľnému zadržiavaniu, či dokonca mučeniu. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnes Callamardová zdôraznila, že taktika násilného presunu a deportácie uplatňované Ruskom môžu byť kvalifikované ako vojnový zločin. Amnesty je presvedčená, že to musí byť vyšetrené ako zločin proti ľudskosti.