Motor v drone používanom Rusmi má pochádzať z Prievidze: Ako využívajú dieru v systéme?!

Úrady si s týmto problémom zatiaľ nevedia rady. Zo Slovenska prúdia do Ruska tisíce materiálov, ktoré môžu Rusi používať aj vo vojne na Ukrajine, no slovenské úrady a ministerstvá ukazujú prstom jedno na druhé a tvrdia, že s tým nič nemôžu robiť. Ako sa vývozcom darí obchádzať systém a prečo im rýchlo neklepnú po prstoch?

Slovensko podľa všetkého nepomáha len Ukrajine, ale skryte aj Rusku, ktoré na ňu útočí. Ako koncom minulého týždňa ako prvý informoval Denník N, zo Slovenska do Ruska putujú tisíce kusov rôzneho tovaru dvojakého určenia vrátane ocele do pásov tankov, náhradných dielov na vrtuľníky či výstuže do pneumatík nákladných áut.

Dokonca aj motor v iránskom drone používanom ruskou armádou na Ukrajine pochádzal zo Slovenska. Z Prievidze ho totiž poslali do Iránu, kde ho namontovali do dronu, ktorý Rusi používajú pri cielených útokoch na ukrajinských civilistov. Ako je možné, že tieto vývozy zo Slovenska nezastavia?

Relevantné inštitúcie hrajú slovný pingpong, v rámci ktorého každá obviňuje tú druhú. „Ak sa konkrétny tovar nenachádza na sankčnom zozname, nemáme možnosť zasiahnuť do medzinárodných transakcií,“ argumentoval v piatok na tlačovej konferencii šéf Finančnej správy Jiří Žežulka. Hovoril dokonca o tom, že ak by sme chceli úplne znemožniť zásobovanie ruskej armády, nemohli by sme vyvážať do Ruska ani chladničky, pretože aj z nich si Rusi vymontovávajú čipy, ktoré sa následne používajú pri výrobe zbraní.