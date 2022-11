Kyjev zaplavili poštové známky oslavujúce výbuch Kerčského mosta: Pripomínajú slávnu scénu z filmu Titanic

Kerčský most, ktorý bol pre ruské sily na Ukrajine dôležitou zásobovacou trasou, bol 8. októbra vážne poškodený pri výbuchu. Rusko z útoku obvinilo Ukrajinu, ktorá to však poprela. Moskva následne vystupňovala útoky na ukrajinské mestá, čo šéf Kremľa Vladimir Putin označil za odplatu za "teroristické" činy Kyjeva vrátane zmienenej explózie na Kerčskom moste.

Ukraine’s postal service has released its latest wartime stamp - Titanic meets the Crimea bridge strike pic.twitter.com/Zjjhe88COG