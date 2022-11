Putinov spojenec: Ruské jednotky bojujú vo svätej vojne proti antikristovi

Spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Alexander Dugin v piatok vyhlásil, že Rusko vedie "svätú vojnu proti antikristovi".

Uviedol to v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu. TASR správu prevzala zo stanice Sky News. Dugin, ktorého dcéra Daria v auguste zahynula pri výbuchu auta v Moskve, vyhlásil, že súhlasí s tvrdeniami čečenského vodcu a zároveň ďalšieho Putinovho prívrženca Ramzana Kadyrova, ktorý vyzval ruské jednotky na "desatanizáciu" Ukrajiny. "Je to pravoslávny boj, posledná apokalypsa, eschatologická bitka za pravoslávne Rusko, sväté Rusko, proti antikristovi," povedal Dugin. Dodal, že to je hlavným cieľom "špeciálnej vojenskej operácie", ako Rusko nazýva svoju inváziu na Ukrajinu.

Aj podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev označil v piatok ruskú vojnu na Ukrajine za konflikt so Satanom, pričom varoval, že Moskva môže všetkých svojich nepriateľov poslať do pekelného ohňa.

V príspevku, ktorý niekdajší šéf Kremľa venoval ruskému Dňu národnej jednoty, ďalej uviedol, že cieľom jeho vlasti je "zastaviť vládcu pekla: bez ohľadu na to, aké meno používa – či Satan, Lucifer alebo Iblís". Rusko má podľa Medvedeva k dispozícii totiž mnohé zbrane vrátane schopnosti poslať všetkých svojich nepriateľov do "plameňov gehenny", čo je hebrejským výrazom pre peklo.