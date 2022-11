Švajčiarsko povedalo NIE: Nemecko nemôže dodať Ukrajine muníciu švajčiarskej výroby

Švajčiarsko vo štvrtok nepovolilo Nemecku vyexportovať muníciu švajčiarskej výroby na Ukrajinu. Oznámila to tamojšia vláda s tým, že takéto opatrenie by bolo narušením švajčiarskej neutrality, informuje agentúra Reuters.

Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová požiadala v októbri švajčiarsku vládu o povolenie dodať Ukrajine 12.400 kusov munície švajčiarskej výroby do protilietadlových tankov typu Gepard, ktoré už Berlín poslal Kyjevu.

Švajčiarska vláda však teraz Berlínu odpovedala rovnako ako už aj v júni, keď zamietla jeho predchádzajúcu žiadosť. Uviedla pritom, že v súlade so zásadou "rovnakého zaobchádzania" zakotvenou v zákone o neutralite, "nemôže Švajčiarsko súhlasiť so žiadosťou o transfer vojnového materiálu švajčiarskej výroby na Ukrajinu, dokým je tá zapojená do medzinárodného ozbrojeného konfliktu."

Reuters pripomína, že predmetné náboje švajčiarskej výroby boli pred desiatkami rokov dodávané nemeckej armáde, avšak pod podmienkou, že tá ich bez súhlasu Bernu nemôže vyexportovať do inej krajiny.

Švajčiarsko v stredu súhlasilo s tým, že Ukrajine poskytne pomoc vo výške 100 miliónov dolárov určenú na zabezpečenie pitnej vody a obnovu poškodenej energetickej infraštruktúry. Agentúra AFP zároveň pripomína, že Švajčiarsko aj napriek svojmu neutrálnemu postoju prijalo voči Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu rovnaké sankcie ako EÚ, vrátane postihov zameraných voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.