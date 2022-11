Británia o odstúpení Ruska od dohody o vývoze obilia: Putin si strelil do nohy

Ruský vodca Vladimir Putin si uvedomil, že „si strelil do nohy“, a preto sa rozhodol vrátiť k dohode o exporte ukrajinského obilia a ďalších komodít z ukrajinských prístavov.

Ako uvádza web eurointegration.com.ua, na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to v stredu napísal britský minister zahraničných vecí James Cleverly. „Putin musí prestať používať jedlo ako zbraň. Uvedomil si, že si strelil do nohy, keď zabránil lodiam vstúpiť do ukrajinských prístavov, aby naložili obilie a nakŕmili svet,“ uviedol Cleverly. Ten taktiež vyzval na ďalšiu implementáciu spomenutej čiernomorskej dohody aj po novembri „bez ďalších prekážok zo strany Ruska“.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že Moskva chce zrušiť implementáciu dohody o vývoze ukrajinského obilia, ktorú sprostredkovala Organizácia Spojených národov. Ruský rezort obrany za dôvod zrušenia realizácie dohody označil údajný ukrajinský útok dronmi proti lodiam ruskej Čiernomorskej flotily zakotveným na Kryme.

OSN neskôr uviedla, že dohoda stále zostáva v platnosti a inšpektori organizácie budú lode naďalej kontrolovať. Ako napísal Európsky parlament vo vyhlásení, „dohoda o obilí“ by mohla fungovať aj bez účasti ruskej strany, ak to bude vôľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Na ďalší deň začal Putin naznačovať, že Rusko je pripravené vrátiť sa k dohode, a v stredu turecká a ruská strana oznámili obnovenie účasti Moskvy na tejto iniciatíve.