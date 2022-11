Premenia vyhrážky na skutočnosť? Japonský premiér sa obáva náznakov Moskvy: Varovanie Putinovi

Japonský premiér Fumio Kišida vystríhal v utorok Rusko pred použitím jadrových zbraní počas vojenskej invázie na Ukrajine. Ako povedal po rokovaní s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, náznaky Moskvy čo sa týka prípadného nasadenia atómovej zbrane, sú "veľmi znepokojivé". TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.

"Ak by Rusko použilo jadrové zbrane, bol by to nepriateľský čin voči celému ľudstvu," vyhlásil Kišida s tým, že medzinárodné spoločenstvo by to nikdy netolerovalo. Pripomenul tiež, že si stačí spomenúť na následky bombardovania japonských miest Hirošima a Nagasaki spred 77 rokov.

Steinmeier sa Kišidovi poďakoval za "jasný postoj" Tokia voči útočnej vojne Kremľa na Ukrajine. "Japonsko - rovnako ako my - odsúdilo túto nezákonnú brutálnu vojnu na Ukrajine a vyjadrilo solidaritu s mladou demokraciou na Ukrajine," povedal nemecký prezident. Dodal, že vojna ukazuje, že v globalizovanom svete nie je viac nijaký konflikt regionálne ohraničený, nakoľko sú následky citeľné na celom svete. Ako príklad menoval ekonomické ťažkosti a nedostatok potravín, ako aj vysoké ceny energií.

Rusko podľa Steinmeierových slov útočí na medzinárodné právo medzinárodný poriadok. V tejto súvislosti povedal, že Nemecko i Japonsko budú tento poriadok spoločne chrániť. "Ešte nikdy v 160-ročných dejinách japonsko-nemeckých vzťahov nebol význam spoločných základných hodnôt, ktoré nás spájajú, tak jasný ako dnes, keď stojí medzinárodné spoločenstvo pre útok Ruska na Ukrajinu na rázcestí," povedal Kišida.

Steinmeiera v rámci jeho trojdňovej návštevy Japonska v stredu spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou prijme japonský cisár Naruhito. Jedným z hlavných bodov jeho cesty má byť klimatická politika. Nemecký prezident má okrem Japonska navštíviť i Južnú Kóreu. V piatok sa v Soule stretne s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom a premiérom krajiny.