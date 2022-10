Zelenskyj udelil českému premiérovi vyznamenanie, za mimoriadny prínos k rozvoju spolupráce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil českému premiérovi Petrovi Fialovi štátne vyznamenanie za mimoriadny prínos k rozvoju ukrajinsko-českej spolupráce.

Odovzdal mu ho v pondelok počas návštevy českej vlády v Kyjeve, informuje pražská spravodajkyňa TASR. Prezident Zelenskyj ocenil Fialu Rádom kniežaťa Jaroslava Múdreho 1. stupňa za mimoriadny osobný prínos k rozvoju ukrajinsko-českej medzištátnej spolupráce a podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny.

"Som nesmierne dojatý. Túto poctu si vážim a chápem ju ako ocenenie českému ľudu, Českej republike a tomu, akej veľkej podpore sa u nás Ukrajina teší," povedal Fiala s tým, že si váži ocenenie práve od Zelenského, ktorý podľa neho statočne čelí ruskému agresorovi. "Odkedy som tu bol naposledy, sa zmenilo množstvo vecí, ale to, čo zostalo, je hrdinstvo ukrajinského ľudu a tiež odhodlanie demokratického sveta pomôcť Ukrajine brániť územie, slobodu," povedal český premiér.

Ukrajinský prezident ocenil príchod českých ministrov do Kyjeva v čase ruského ostreľovania. S Fialom rokovali aj o obnove Ukrajiny, pričom sa poďakoval Česku, že bude mať patronát nad obnovou Dnepropetrovskej oblasti. Dodal, že Česko je už teraz pripravené spolupracovať na obnove niektorých objektov, ktoré boli zničené Rusmi. "Hovorili sme aj o tom, že by sa Česko zapojilo do našich projektov opráv bojovej techniky. To poskytne Česku nové pracovné miesta a rôzne nové technologické príležitosti," spresnil ukrajinský prezident.

Fiala so Zelenským podpísali deklaráciu o euroatlantickej budúcnosti Ukrajiny. Fiala poznamenal, že Ukrajina by mala mať jasnú perspektívu vstupu do NATO a EÚ. V požiadavkách Európskej komisie na vstup do EÚ už podľa Fialu urobili výrazné pokroky. Musíme však myslieť aj na pomoc, ktorú Ukrajina potrebuje akútne, povedal predseda českej vlády. Ako príklad uviedol dodanie dieselových generátorov na výrobu elektriny v hodnote 20 miliónov českých korún. "Aj tu už Česká republika urobila konkrétne kroky, ktoré budeme v budúcich dňoch realizovať," povedal Fiala.

Česká vláda mala v pondelok v Kyjeve spoločné rokovanie s ukrajinskou vládou. Okrem premiéra Petra Fialu boli súčasťou delegácie vicepremiéri Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek a ministri financií, obrany, zahraničných vecí a dopravy.