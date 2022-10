Kontroverzná vlajka na budove českého ministerstva: Putin vo vreci na mŕtvoly!

Na budove ministerstva vnútra v Prahe visí česká a ukrajinská vlajka, uprostred sa nachádza podobizeň ruského prezidenta Vladimira Putina vo vreci na mŕtvoly.

Má to značiť výročie spojenia vzniku samostatného Československa so zreteľom na odhodlanosť brániť demokratické hodnoty zvrchovaného štátu, ktoré vzniklo na základe iniciatívy ministra Víta Rakúšana a spolku Dekomunizácia. ČTK to povedal Rakúšanov hovorca Jakub Veinlich.

Inštalácia na budove v Prahe visí od noci na piatok v rámci pripomienky vzniku Československa. "Prial by som nám, aby sme aj v tomto ťažkom období naďalej preukazovali odvahu a odolnosť, ako zakladatelia Československa v roku 1918," uviedol Rakúšan. "Nezávislosť a sloboda, ktorú sme vtedy získali, sa stala samozrejmosťou. Táto éra sa skončila a tvárou v tvár agresorovi zase a znovu ukážeme, že ju budeme brániť a bojovať za ňu hrdo pod českou vlajkou, "doplnil.

Vicepremiér dnes zdieľal fotku s inštaláciou aj na svojom twitteri. "Vieme, kto je náš priateľ, ktorý krváca aj za našu slobodu. A tiež vieme, kto je náš nepriateľ, a nenecháme ho ukradnúť pojem vlastenectvo ani našu vlajku, "uviedol.