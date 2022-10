Nemecký prezident o situácii v Európy: Už nie je čas na sny, prichádzajú ťažké časy

Ruská invázia na Ukrajinu uvrhla Európu do éry neistoty, uviedol v piatok v prejave nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.

Zároveň varoval, že prichádzajú ťažké časy. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Steinmeier, ktorý je z krídla nemeckých sociálnych demokratov, ktoré dlho presadzovalo užšie ekonomické vzťahy s Moskvou, povedal, že invázia tieto nádeje zmarila. "Keď sa pozrieme na dnešné Rusko, tak už pre staré sny nie je miesto," povedal Steinmeier, čím mal na mysli sen bývalého sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova o "spoločnom európskom domove". "Uvrhlo nás to v Nemecku do inej doby, do neistoty, o ktorej sme si mysleli, že sme ju prekonali: do doby poznamenanej vojnou, násilím a obavami z rozšírenia vojny v Európe," dodal Steinmeier, pričom varoval, že prichádzajú "drsné roky".

Steinmeier v utorok navštívil Kyjev. Išlo o jeho prvú cestu na Ukrajinu od invázie. Pôvodne plánoval navštíviť Ukrajinu už v apríli, ale Kyjev ho odmietol prijať, pretože ho znepokojovalo prezidentovo dovtedajšie zbližovanie sa s Ruskom. Kyjev a Berlín neskôr tieto nezhody vyriešili. Nemecký prezident v prejave takisto uviedol, že za nepokoje v Európe je osobne zodpovedný ruský prezident Vladimir Putin, a odsúdil jeho "imperiálnu posadnutosť". Putin zase z podnecovania vojny obviňuje Západ.

Putin 24. februára vyslal ruskú armádu na Ukrajinu a vyvolal tým najväčšiu konfrontáciu so Západom od kubánskej raketovej krízy z roku 1962. Vo štvrtkovom prejave vyhlásil, že Rusko nie je nepriateľom Západu, nikdy však nebude súhlasiť s tým, aby mu Západ diktoval, čo má robiť. Putin dodal, že najbližšie desaťročie bude podľa neho zrejme najnebezpečnejším a najnepredvídateľnejším, a zároveň najdôležitejším od konca druhej svetovej vojny.